(Di sabato 16 luglio 2022) Nell'intervista esclusiva su Sportweek (in edicola oggi con la Gazzetta), il "Genio" ha parlato del Milan di ieri e di oggi, dedicandonon proprio lusinghiere a Brahim. "Lasciamo perdere",...

Pubblicità

cmdotcom : #Savicevic: 'Tifo ancora #Milan, ma dovreste vedere mio figlio. #Diaz con la 10? Lasciamo perdere. #Zaniolo...' - RolanTerco : RT @MilanNewsit: Savicevic: 'La 10 a Brahim Diaz? Lasciamo perdere' - sportli26181512 : Savicevic su Diaz, è bufera social. Milanisti divisi: 'Ha ragione', 'parole dannose': Savicevic su Diaz, è bufera s… - c4lhanoglus : RT @pasqlaragione: ??? Savicevic: “La 10 a Brahim Diaz? Lasciamo perdere...”. [sport week] #sempremilan ?? - FraPol19 : RT @pasqlaragione: ??? Savicevic: “La 10 a Brahim Diaz? Lasciamo perdere...”. [sport week] #sempremilan ?? -

... il "Genio" ha parlato del Milan di ieri e di oggi, dedicando parole non proprio lusinghiere a Brahim. "Lasciamo perdere", ha dettoa proposito della maglia numero 10 del Milan, oggi ...Dejanera un ragazzino strambo e aveva una faccia da schiaffi. I suoi amici lo chiamavano Dejo: "Ero un giovane bandito, avevo un futuro da tagliagole. Per fortuna sono diventato un calciatore", ...Dejan Savicevic ha rilasciato un'intervista a SportWeek, il settimanale allegato a La Gazzetta dello Sport, parlando della numero 10 a Brahim Diaz: "Lasciamo perdere. Pioli ha gestito ...Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan e adesso presidente della federazione calcistica del Montenegro, è stato intervistato da Sportweek. Le sue parole ...