Patronaggio | C' è un arretramento politico-culturale nell' impegno antimafia'

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 luglio 2022) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Devo confessare che vivo con sempre maggiore imbarazzo le commemorazioni perché troppo spesso la retorica di circostanza annulla ogni seria riflessione sul fenomeno mafioso e sulle strategie e le prospettive della lotta alla mafia". Sono le parole del Procuratore generale di Cagliari, Luigi, che in una intervista con 'Duemila' parla alla vigilia del trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio. "a trentennale ricorrenza della strage di via D'Amelio, mentre si arrotano le più eleganti e retoriche frasi per l'occasione, va drammaticamente registrato un globalesul tema dell'autentico", denuncia. "Mentree strade di ...