Ondata di caldo in Italia: ecco dove potrebbe cadere il record di temperatura (Di sabato 16 luglio 2022) Inevitabile fare attenzione alle previsioni meteo, in una fase in cui la nuova Ondata di caldo record inizia a fare la voce grossa. Soprattutto perché ci si attende che, nella settimana che parte dal 18 luglio, si registri un periodo che potrebbe rappresentare la fase più calda dell'estate. Previsioni meteo, si ipotizza una settimana rovente E se è normale che dalla seconda metà di luglio in avanti si possa raggiungere il picco del caldo, potrebbero non esserlo le temperature massime che si andranno a raggiungere. Lo dimostra quanto rivelato dal Corriere della Sera, che ha intervistato il meteorologo di IlMeteo.it Mattia Gussoni. dove l'Ondata di caldo si farà sentire Le previsioni meteo segnalano, in particolare, che a partire da ...

fanpage : È di 84 morti in 3 giorni il bilancio tutto provvisorio dell'ondata di calore che si sta registrando in Spagna. Eva… - Agenzia_Ansa : È salito ad almeno 84 il bilancio delle morti attribuibili a eccesso di temperature in Spagna. Si sono registrate t… - Agenzia_Ansa : Almeno 43 persone sono morte per le alte temperature in Spagna nei primi due giorni dell'attuale ondata di calore,… - Paolo09195641 : RT @ignaziocorrao: Nel frattempo, in Francia, Il caldo rischia di rendere ancora più complessa la situazione nelle centrali #nucleari. L’on… - abcdeufuckU : È arrivata l’ondata di caldo Io: -