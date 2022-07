Molestie contro tre ragazzine, arrestato 46enne in Trentino (Di sabato 16 luglio 2022) Il gip del tribunale di Trento ha convalidato il fermo di un cittadino marocchino di 46 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di tre ragazze di età compresa fra i 13 e i 14 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Il gip del tribunale di Trento ha convalidato il fermo di un cittadino marocchino di 46 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di tre ragazze di età compresa fra i 13 e i 14 ...

olgalucia_62 : RT @AlexaMargaRevo: #14luglio Le organizzazioni politiche e sociali globali continuano a segnare una posizione di non più interferenze e mo… - _diana87 : La FIA quando deve multare i piloti per mutande elastiche e gioielli sempre pronta, quando poi deve agire contro mo… - Damr2022 : RT @AlexaMargaRevo: #14luglio Le organizzazioni politiche e sociali globali continuano a segnare una posizione di non più interferenze e mo… - CleybeetPSUV : RT @AlexaMargaRevo: #14luglio Le organizzazioni politiche e sociali globali continuano a segnare una posizione di non più interferenze e mo… - CittaMetroTO : Online #Cronache: vademecum contro #molestie sui luoghi lavoro; #Cicloturismo, bando per i piccoli Comuni; trasport… -