Milan, si tratta con Mendes per il rinnovo di Leao (Di sabato 16 luglio 2022) Il Milan è al lavoro per trovare l’accordo con Rafael Leao per il rinnovo. Si cerca l’intesa con Mendes per stipendio e clausola Il Milan sta lavorando per trovare l’intesa sul rinnovo di contratto di Rafael Leao. La trattativa però, come riportato dal Giornale, non sarà semplice. I rossoneri devono trovare l’accordo con Mendes, che ha chiesto 7 milioni di ingaggio contro i 4.5-5 offerti dai rossoneri. Anche sulla clausola rescissoria da 150 milioni ci sarà da lavorare, con il procuratore portoghese che la vorrebbe eliminare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Ilè al lavoro per trovare l’accordo con Rafaelper il. Si cerca l’intesa conper stipendio e clausola Ilsta lavorando per trovare l’intesa suldi contratto di Rafael. Lativa però, come riportato dal Giornale, non sarà semplice. I rossoneri devono trovare l’accordo con, che ha chiesto 7 milioni di ingaggio contro i 4.5-5 offerti dai rossoneri. Anche sulla clausola rescissoria da 150 milioni ci sarà da lavorare, con il procuratore portoghese che la vorrebbe eliminare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

LukaceloCelo : @Simo8868282852 @TeoVisma Il Milan infatti non li tratta, se pesca da una di queste squadre pesca un esubero giovan… - LukaceloCelo : @TeoVisma Appunto infatti il Milan non tratta nessun giocatore del Psg e anche lo stesso Diallo non è fattibile vis… - ACMLV89 : *#Milan tratta #DeKetelaere per 35 ml e pensa a #Ziyech in prestito* -tifoso medio:'Abbiamo perso #Kessie e… - ACMLV89 : *#Milan tratta #Sanches e #Botman per 50/60 ml compressivi* -tifoso medio:'Ma cosa spendete tutti quei soldi per un… - aIlessandro : @nvmax1926 ma sti cazzi lui tratta solo della roma se non lo sai. ogni squadra ha uno o più giornalisti di sky che… -