Pubblicità

tancredipalmeri : Dzeko-Milan: tre settimane fa è stato proposto ma il Milan ha rifiutato - REALidadBETIS2 : RT @cmdotcom: #Milan, proposto a sorpresa #Fekir: la situazione - spoilsport_it : #Milan, proposto #Fekir - sportli26181512 : Milan, proposto a sorpresa Fekir: la situazione: Il Milan vuole battere un colpo nella prossima settimana. Tra lune… - cmdotcom : #Milan, proposto a sorpresa #Fekir: la situazione -

Calciomercato.com

Wijnaldum al/ Calciomercato news, è statoai rossoneri ed alla Roma Accostato in passato anche alla Juventus, lo spagnolo ha un contratto valido fino al giugno del 2026 e ...Dybala alla Roma/ Calciomercato news, ecco l'offerta per l'argentino ex Juventus Calciomercato news,Wijnaldum aled alla Roma I dirigenti milanesi valutano in queste ore la ... Milan, proposto a sorpresa Fekir: la situazione | Primapagina | Calciomercato.com Wijnaldum Milan - Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista. In queste ultime ore è stato proposto Georginio Wijnaldum.Georgino Wijnaldum è stato proposto al Milan dal PSG. Il centrocampista olandese non rientra nei piani di Galtier.