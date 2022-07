Milan, CdS: “De Ketelaere sogna il rossonero” (Di sabato 16 luglio 2022) Milan, CDS- Come riporta il CdS. Il Milan cerca di chiudere l’infinita trattativa che porterebbe il ragazzo belga nel vestire la maglia rossonera. Pioli ha bisogno di tutta la rosa per poter andare nel vedere nello specifico le cose da attuare, quindi il mercato deve muoversi. “La priorità in casa rossonera, però, resta il trequartista e allora la fiducia che sta montando attorno a De Ketelaere è il miglior segnale. Domani il talento belga giocherà in Supercoppa contro il Gent, ma, nei piani Milanisti, dovrebbe anche essere la sua ultima esibizione con il Bruges. Già lunedì, infatti, potrebbe essere recapitata la nuova offerta: un mini rilancio rispetto ai 28 milioni più 3 di bonus proposti nei giorni scorsi e rispediti al mittente. L’idea è quella di alzare la parte fissa a 30 milioni, aggiungendo comunque una quota ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS. Ilcerca di chiudere l’infinita trattativa che porterebbe il ragazzo belga nel vestire la maglia rossonera. Pioli ha bisogno di tutta la rosa per poter andare nel vedere nello specifico le cose da attuare, quindi il mercato deve muoversi. “La priorità in casa rossonera, però, resta il trequartista e allora la fiducia che sta montando attorno a Deè il miglior segnale. Domani il talento belga giocherà in Supercoppa contro il Gent, ma, nei pianiisti, dovrebbe anche essere la sua ultima esibizione con il Bruges. Già lunedì, infatti, potrebbe essere recapitata la nuova offerta: un mini rilancio rispetto ai 28 milioni più 3 di bonus proposti nei giorni scorsi e rispediti al mittente. L’idea è quella di alzare la parte fissa a 30 milioni, aggiungendo comunque una quota ...

