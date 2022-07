Metti insieme questi due prodotti e i tuoi vetri brilleranno come nuovi! (Di sabato 16 luglio 2022) Lavare i vetri di casa, che si tratti di vetri del bagno o della cucina o di qualsiasi zona dell’abitazione, non è sempre semplice. Questo perché, specie in determinate situazioni, i vetri si sporcano in maniera molto rapida e particolarmente intensa. Per far splendere i tuoi vetri puoi però seguire un nostro consiglio: con questo trucchetto sarai in grado di dare quasi una nuova vita ai vetri di casa! Ecco i dettagli. Trucco per far splendere i tuoi vetri: ecco la procedura Per prima cosa, è necessario scaldare dell’acqua. Non è necessario che arrivi ad ebollizione: si può optare, per esempio, in circa 30 secondi nel fornetto a microonde. Una volta terminata questa fase, dovremmo immergere nell’acqua, circa 7-800 ml, un paio di cucchiaio di borotalco. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 16 luglio 2022) Lavare idi casa, che si tratti didel bagno o della cucina o di qualsiasi zona dell’abitazione, non è sempre semplice. Questo perché, specie in determinate situazioni, isi sporcano in maniera molto rapida e particolarmente intensa. Per far splendere ipuoi però seguire un nostro consiglio: con questo trucchetto sarai in grado di dare quasi una nuova vita aidi casa! Ecco i dettagli. Trucco per far splendere i: ecco la procedura Per prima cosa, è necessario scaldare dell’acqua. Non è necessario che arrivi ad ebollizione: si può optare, per esempio, in circa 30 secondi nel fornetto a microonde. Una volta terminata questa fase, dovremmo immergere nell’acqua, circa 7-800 ml, un paio di cucchiaio di borotalco. ...

