Max Pezzali conquista San Siro: 30 anni da cantare a squarciagola (Di sabato 16 luglio 2022) La prima data dello storico leader degli 883 dentro il più grande stadio milanese non ha deluso, per niente, il titolo dello show: San Siro canta Max. Eccome, se lo canta: «Si tratta di un sogno che si realizza, è la mia festa più bella» Leggi su vanityfair (Di sabato 16 luglio 2022) La prima data dello storico leader degli 883 dentro il più grande stadio milanese non ha deluso, per niente, il titolo dello show: Sancanta Max. Eccome, se lo canta: «Si tratta di un sogno che si realizza, è la mia festa più bella»

Pubblicità

Corriere : Max Pezzali, show per 60.000 a San Siro. E si rivede Mauro Repetto: «Rifacciamo gli 883» - IlContiAndrea : Così #SanSiroCantaMax è stato un evento ricco di emozioni che si è chiuso tra i ricordi di un’epoca che non tornerà… - FBiasin : Venerdì e sabato ci sono Max Pezzali e Mauro Repetto a San Siro. Non è calcio, non è mercato: è storia. - VanityFairIt : La prima data dello storico leader degli 883 dentro il più grande stadio milanese non ha deluso, per niente, il tit… - infoitcultura : Max Pezzali torna con Repetto a San Siro 32 anni dopo Italia '90: 'Maradona perse col Camerun, ora il calciomercato… -