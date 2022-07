LIVE – Brasile-Serbia 0-1 (14-25, 18-11): semifinale VNL femminile 2022 volley in DIRETTA (Di sabato 16 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Brasile-Serbia, prima semifinale della volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le verdeoro di Zé Roberto affrontano le serbe allenate da Daniele Santarelli, che a sorpresa hanno eliminato gli Stati Uniti ai quarti. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima per il primo posto? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di sabato 16 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Latestuale di, primadellaNations League (VNL). Le verdeoro di Zé Roberto affrontano le serbe allenate da Daniele Santarelli, che a sorpresa hanno eliminato gli Stati Uniti ai quarti. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima per il primo posto? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di sabato 16 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I ...

