La lettera di 11 sindaci a Draghi | “Vada avanti Chiediamo alle forze politiche di pensare al bene comune e non ai propri interessi”

(Di sabato 16 luglio 2022) Da Beppe Sala a Luigi Brugnaro, passando per Antonio Decaro e Roberto Gualtieri. Undicidelle principali città italiane hanno scritto unaaperta a Marioperché decida di restare alla guida dell’esecutivo. Un appello che gli amministratori hanno motivato con la “gravità” della situazione che l’Italia si trova a dover affrontare in questa fase. “Noi”, si legge nel testo condiviso, “chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini,a Mariodi andaree spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo. Allo stesso modocon forza a tutte lepresenti ...

DarioNardella : Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo… - ilfoglio_it : ?? Crisi di governo, la lettera dei sindaci: 'Draghi vada avanti' - carlo_masera : RT @claudiocerasa: Esclusiva +++ Crisi di governo, i sindaci: 'Draghi vada avanti'. Lettera trasversale +++ - davidelopre : RT @DarioNardella: Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Dr… - Anna_Scavuzzo : RT @DarioNardella: Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Dr… -

Nellaaperta iesprimono la loro "incredulità e preoccupazione" per la crisi di Governo "generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza". "Le nostre città, ...In unaaperta iesprimono la loro 'incredulità e preoccupazione' per la crisi di Governo 'generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza'. 'Le nostre città, ...(Adnkronos) – 11 sindaci hanno scritto una lettera aperta sulla crisi di governo in atto. “Con incredulità e preoccupazione – scrivono i primi cittadini – assistiamo alla conclamazione della crisi di ...Il sindaco Ghinelli: “Una lettera alla Commissione per richiedere la disciplina del settore. Una priorità anche per Arezzo” ...