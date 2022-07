Intermania | lo scudetto degli onesti | dopo Bergomi anche Zenga e Adani s'inchinano al Milan

Pubblicità

Sneijderismo : RT @cmdotcom: #Inter mania, lo scudetto degli onesti: dopo #Bergomi anche #Zenga e #Adani s'inchinano al #Milan - sportli26181512 : Intermania, che fair-play: dopo Bergomi anche Zenga e Adani s'inchinano al Milan: C'era una volta... lo 'scudetto d… - cmdotcom : #Inter mania, lo scudetto degli onesti: dopo #Bergomi anche #Zenga e #Adani s'inchinano al #Milan -

Calciomercato.com

Che quest'anno ha perso lo, ma non l'onestà intellettuale. Basti pensare a due bandiere nerazzurre, oggi opinionisti in tv: Beppe Bergomi e Walter Zenga. Lo 'Zio' è stato il primo a capire ...Commenta per primo Pogba e Di Maria a luglio dopo Vlahovic a gennaio. Gli ultimi tre acquisti della Juventus dimostrano la seria volontà di tornare a lottare per lo, finito a Milano negli ultimi due anni. I campioni d'Italia vogliono rispondere con Renato Sanches, De Ketelaere e Ziyech dopo Origi : tutti colpi sul mercato estero. Invece l'Inter (fatta ... Intermania, che fair-play: dopo Bergomi anche Zenga s'inchina al Milan Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...C'era una volta... lo "scudetto degli onesti". Correva l'anno 2006: la Nazionale di Lippi era diventata campione del mondo in Germania e, dopo le sentenze di Calciopoli, la Figc assegnò il titolo di c ...