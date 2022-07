Il Calcio Napoli saluta koulibaly: “Le nostre strade si dividono, ma resterai sempre uno di noi” (Di sabato 16 luglio 2022) Il Calcio Napoli saluta koulibaly, messaggio social per l’addio del difensore senegale, passato ufficialmente al Chelsea. Calcio Napoli – koulibaly. La Ssc Napoli attraverso i propri canali social ha pubblicato un bellissimo messaggio d’addio per Kalidou koulibaly. Il senegalese passato al Chelsea nella giornata di ieri aveva salutato Napoli e i napoletani. koulibaly, lascia Napoli dopo 8 anni nei quali ha conquistato il rispetto e l’amore dei tifosi che ne hanno fatto una bandiera del club. Stamane la società partenopea ha postato il tweet del centrale senegalese – uno scatto dall’interno di un aereo mentre sorvola la città e commenta “Napoli, terra ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 luglio 2022) Il, messaggio social per l’addio del difensore senegale, passato ufficialmente al Chelsea.. La Sscattraverso i propri canali social ha pubblicato un bellissimo messaggio d’addio per Kalidou. Il senegalese passato al Chelsea nella giornata di ieri avevatoe i napoletani., lasciadopo 8 anni nei quali ha conquistato il rispetto e l’amore dei tifosi che ne hanno fatto una bandiera del club. Stamane la società partenopea ha postato il tweet del centrale senegalese – uno scatto dall’interno di un aereo mentre sorvola la città e commenta “, terra ...

