Firenze: turista inglese morto in un hotel, grave la compagna. Una lite o un gioco erotico finito male: le ipotesi degli investigatori (Di sabato 16 luglio 2022) Una lite oppure un gioco erotico finito male. È ancora tutto da chiarire quanto accaduto a Firenze dove un uomo, un turista inglese 40enne, è stato trovato morto in una camera d’hotel, a pochi passi da Ponte Vecchio, probabilmente per un infarto. La compagna 45enne, arrivata con lui nel capoluogo toscano, è stata trovata accanto a lui, ferita in gravi condizioni e soccorsa d’urgenza. Secondo le ricostruzioni la mattina di sabato 16 luglio le urla provenienti dalla loro stanza hanno richiamato l’attenzione del personale degli altri ospiti dell’hotel, quindi è stata avvisata la polizia. All’arrivo del 118 e delle volanti, la donna è apparsa in condizioni gravissime ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Unaoppure un. È ancora tutto da chiarire quanto accaduto adove un uomo, un40enne, è stato trovatoin una camera d’, a pochi passi da Ponte Vecchio, probabilmente per un infarto. La45enne, arrivata con lui nel capoluogo toscano, è stata trovata accanto a lui, ferita in gravi condizioni e soccorsa d’urgenza. Secondo le ricostruzioni la mattina di sabato 16 luglio le urla provenienti dalla loro stanza hanno richiamato l’attenzione del personalealtri ospiti dell’, quindi è stata avvisata la polizia. All’arrivo del 118 e delle volanti, la donna è apparsa in condizioni gravissime ed è ...

