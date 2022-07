Fiction Rai | i rinnovi e novità da non perdere dal prossimo autunno

Leggi su vesuvius

(Di sabato 16 luglio 2022) La Rai ha annunciato tutte le serie che verranno trasmesse a partire dal. Gli appuntamenti da nonDurante il periodo estivo la politica della Rai è quello di mandare in onda le repliche delle. In questo modo gli spettatori saranno pronti per guardare le nuove stagioni a partire dal. Non solo, a partire da settembre e per tutto l’, verranno trasmesse anche delle nuove. Tutte i nuovi programmi della rai (Via WebSource)L’della Rai sarà segnato principalmente da grandi ritorni. Tra lepiù attese c’è naturalmente la seconda stagione di Mina Settembre. L’assistente sociale, interpretata da Serena ...