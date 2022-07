Draghi si è dimesso e il M5S verso il ritiro dei ministri (Di sabato 16 luglio 2022) Draghi si è dimesso e il M5S va verso il ritiro dei ministri. Legislatura in bilico e Draghi bis sempre più lontano. Il governo sta vivendo una crisi dettata dal voto di non fiducia da parte del Movimento al senato. Una situazione delicata che sembra non trovare la quadra per rimettere in sesto i pezzi ormai rotti. Restano quattro giorni per tentare di portare avanti la legislatura ma alla luce dei fatti sembra un’impresa improbabile. Draghi si è dimesso ufficialmente dopo che il Movimento 5 stelle ha deciso di non dare il voto di fiducia al governo. Una decisione che ha avviato un processo complicato. Il premier ha preso atto dei fatti e ha così deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Ha annunciato al Consiglio dei ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 luglio 2022)si èe il M5S vaildei. Legislatura in bilico ebis sempre più lontano. Il governo sta vivendo una crisi dettata dal voto di non fiducia da parte del Movimento al senato. Una situazione delicata che sembra non trovare la quadra per rimettere in sesto i pezzi ormai rotti. Restano quattro giorni per tentare di portare avanti la legislatura ma alla luce dei fatti sembra un’impresa improbabile.si èufficialmente dopo che il Movimento 5 stelle ha deciso di non dare il voto di fiducia al governo. Una decisione che ha avviato un processo complicato. Il premier ha preso atto dei fatti e ha così deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Ha annunciato al Consiglio dei ...

TizianaFerrario : #Draghi si è dimesso ma ministri e sottosegretari 5S sono ancora lì sulle loro poltrone dopo non avere votato la f… - borghi_claudio : @CPF02294951 @Achille19841 A parte che solo un pazzo (o conte) non avrebbe votato un decreto di spesa da 14 miliard… - ilriformista : Vero capo dei 5 Stelle, #Travaglio ha prima aizzato #Conte ad affrontare #Renzi, e si è trovato sostituito da… - Orodan59 : @eziomauro @repubblica Non cambia niente. Possono passare anche tutti, Draghi ha già la maggioranza , a cosa serve… - donatodonati : RT @AnnamariaBiello: Non ci posso credere, in sintesi sta dicendo che alla fine la colpa è di Draghi che si è dimesso?? -