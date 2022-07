Decreto aiuti di fine luglio avanti anche in caso di crisi | ipotesi bonus 200 euro bis

Pubblicità

carlosibilia : Il decreto aiuti è passato e il M5S non ha votato contro, Draghi ha fatto la sua scelta. Noi abbiamo messo 9 punti… - Agenzia_Ansa : IL PUNTO | Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. La crisi aperta dallo strappo del M5s, che non ha votato al… - Mov5Stelle : Dal Senato la dichiarazione di voto di @MariaDomenicaC4 - vvvaaallliiii : @livewire67 @greta_greta_ Ma tu vivi qui ed ora? I 5stelle nn gli hanno firmato il decreto aiuti. Draghi ha fatto… - MimmoCalabrese2 : RT @carlosibilia: Il decreto aiuti è passato e il M5S non ha votato contro, Draghi ha fatto la sua scelta. Noi abbiamo messo 9 punti sul ta… -

La scelta dei grillini di non votare la fiducia alha portato a trarre delle conseguenze da parte degli azzurri e dei leghisti: " Non è più possibile contare sul M5S in questa fase così ...... che cosa c'entra con il, una norma che conferisce pieni poteri al sindaco di Roma per la realizzazione di un inceneritore che costerà circa 700 milioni Di essere stati coerenti e ...Anche in caso di dimissioni il premier resterà al suo posto per gli affari correnti. È confermato per il 21 luglio l'appuntamento con le associazioni imprenditoriali del commercio e dell’artigianato c ...Sono ore di trattative all'interno dei partiti prima del discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi sulla crisi di governo atteso al Parlamento nella giornata di mercoledì. Gli occhi sono punt ...