Pubblicità

tancredipalmeri : Lewandowski al Barcellona significa che il Bayern con l’entrata sta per rilanciare per De Ligt. Se la Juventus acc… - forumJuventus : (La Stampa) 'De Ligt - Juventus: ora le parti sono più vicine. L'offerta del Bayern Monaco non soddisfa, l'olandese… - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? Inter e Milan verso il sabato di gala: Bremer si chiude! ?? Napoli, continua la ric… - ValePieraccini : (#CdS) #DeLigt: dalla Continassa passo verso il Bayern, abbassando la richiesta a 80 milioni più bonus. Un assist v… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: De Ligt, il Bayern non accelera. I nuovi scenari Juve e la carta rinnovo -

Ilsi mette comodo per Mathijs de, ma alla Juventus questo non sta certo bene e alla Continassa fanno di tutto per sbarrare la strada ai bavaresi. Quell'offerta da 60 milioni di euro più 10 ...Troppo elevato è il rischio di un sorpasso da parte della Juventus in trattativa con ilMonaco per la cessione di De. Gli affari sono un gioco a incastro: se, come sembra, il Barcellona ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Il Bayern si mette comodo per Mathijs de Ligt, ma alla Juventus questo non sta certo bene e alla Continassa fanno di tutto per sbarrare la strada ai bavaresi. Quell’offerta da 60 milioni di euro più 1 ...