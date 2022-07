Covid, oggi 89.830 nuovi contagi e 111 decessi (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 89.830 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel nostro paese con 111 morti e 69.489 guariti. E' quanto rende noto il bollettino odierno del Ministero della Salite. Sempre nella giornata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 89.830 ida coronavirus registrati nel nostro paese con 111 morti e 69.489 guariti. E' quanto rende noto il bollettino odierno del Ministero della Salite. Sempre nella giornata di ...

