Cessione Napoli, Auriemma: "Attenzione a questo nome potrebbe diventare molto familiare"

Cessione Napoli, Raffaele Auriemma pubblica un post criptico che lascia presagire un passaggio di proprietà per il club partenopeo. Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere il Napoli, ci sono i grandi fondi americani e quelli arabi a monitorare la SSCN. Il club ha un appeal internazionale, anche grazie all'attuale società che l'ha portata stabilmente in Europa e l'ha fatta crescere in termini di branding. Una rivalutazione importante del marchio, anche e soprattutto in termini fiscali, che può essere decisiva nell'operazione per una Cessione della società azzurra. C'è chi è convinto che entro dicembre De Laurentiis cederà il Napoli. Anche perché oramai il patron azzurro sembra arrivato al massimo sforzo in termini finanziari. Inoltre i De Laurentiis dovranno decidere ...

