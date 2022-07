Calciomercato Napoli, pessima notizia per Spalletti: succede all’improvviso (Di sabato 16 luglio 2022) Brutte notizie per il mercato del Napoli. La trattativa sembrava poter essere ad un punto di svolta, ma adesso potrebbe cambiare tutto. Dopo la cessione di Koulibaly è il momento per il Napoli di guardare al mercato in entrata. Questa sessione si sta rivelando fondamentale per l’apertura di un nuovo ciclo. Molti gli azzurri storici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 luglio 2022) Brutte notizie per il mercato del. La trattativa sembrava poter essere ad un punto di svolta, ma adesso potrebbe cambiare tutto. Dopo la cessione di Koulibaly è il momento per ildi guardare al mercato in entrata. Questa sessione si sta rivelando fondamentale per l’apertura di un nuovo ciclo. Molti gli azzurri storici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz a Parigi per #Diallo - persemprecalcio : ?? #Kim Min-Jae non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, lasciando sulle spine Rennes e #Napoli. Il coreano… - killhzo : RT @dajealessio: Oggi per la prima volta #Dybala è pronto ad ascoltare #Napoli e #ASRoma #ASRoma #Calciomercato #Dybala -