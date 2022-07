Calciomercato | Aramu può restare in Serie A | due squadre su di lui!

(Di sabato 16 luglio 2022) Si annuncia un vero e proprio duello quello tra Sampdoria ed Empoli per accaparrarsi un centrocampista del Venezia che si è messo in mostra durante la scorsa stagione. Come riporta Tuttosport, infatti, i due club avrebbero messo nel mirino Mattia. MattiaVenezia Sampdoria Empoli Il trequartista classe ’95 quest’anno ha dato dimostrazione di tutte le sue abilità ma tuttavia non è riuscito ad aiutare il club a evitare la retrocessione inB. Abbinando qualità e quantità, però,ha collezionato 32 presenze mettendo a segno 7 reti in campionato. Tali prestazioni hanno attirato vari club che adesso sono interessati ad acquistarlo. Marco Gianpaolo, tecnico dei blucerchiati, vede nel 27enne il giusto profilo da inserire nella rosa ligure e nel modulo con il quale la squadra scenderà in ...

Si muove anche il Brescia che prosegue i contatti con il Venezia per assicurarsi Mattia, reduce da una buona stagione in A. Il Palermo rinnova Floriano , il Benevento prende El Kaouakibi . ...La trattativa è finalmente chiusa. Cioffi avrà l'attaccante francese che rinforza il parco punte dei gialloblù. Oggi in ritiro. Continua Henry al Veronaall'Empoli Bradaric alla Salernitana Caldara allo Spezia Grassi alla Sampdoria Busio al Sassuolo Bajic al GiresunsporIl ds del Venezia Collauto, in ottica calciomercato, potrebbe cedere Aramu, ingaggiare Novakovich e non solo per potenziare i lagunari ...La Sampdoria tra i tanti nomi per il mercato ha pensato anche a Mattia Aramu, concorrenza dell’Empoli La Sampdoria sta pensando di rinforzare la sua trequarti. L’ultima idea è quella di Mattia Aramu d ...