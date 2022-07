Biden in Arabia Saudita, faccia a faccia con Bin Salman su Kashoggi. Accordo per raddoppio di petrolio (Di sabato 16 luglio 2022) - Il presidente Usa degli Stati Uniti: ho detto al principe che lo ritengo responsabile della morte del giornalista Saudita. Riad si è impegnata a raddoppiare la produzione di greggio a luglio e ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 luglio 2022) - Il presidente Usa degli Stati Uniti: ho detto al principe che lo ritengo responsabile della morte del giornalista. Riad si è impegnata a raddoppiare la produzione di greggio a luglio e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La fidanzata di Khashoggi attacca Biden per la visita in Arabia Saudita. 'Il sangue delle vittime del regime è sull… - RSInews : Biden in Arabia Saudita, tra le polemiche - Il presidente USA aveva promesso di trasformare Riad in un paria, a cau… - MediasetTgcom24 : Arabia Saudita, fidanzata Khashoggi: 'Biden ha le mani sporche di sangue' #joebiden #biden #mohammedbinsalman… - Skywalk59735517 : RT @agambella: I corrispondenti in Arabia Saudita scrivono che Mohammed bin Salman ha ricevuto e sta ricevendo tutti i capi di stato e prim… - MaxFerrari : RT @TCommodity: La missione di Biden in Arabia Saudita non sortirà alcun importante effetto sul mercato del petrolio perché si basa sulla c… -