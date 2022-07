Atletica | Roberta Bruni eliminata ai Mondiali | 4 50 si rivela un muro insuperabile | si presentava col quarto accredito

(Di sabato 16 luglio 2022)si è presentata ai2022 dileggera con la quarta miglior prestazione mondiale stagionale, ovvero il suo record italiano di 4.71 metri siglato a Barletta lo scorso 18 giugno. La romana inseguiva con convinzione l’accesso alla Finale del salto con l’asta, ma le qualificazioni andate in scena a Eugene (Oregon, USA) si sonote impervie e l’azzurra ha dovuto dire addio ai sogni di gloria.si è arenata alla quota di 4.50 metri, commettendo tre errori a una misura tutt’altro che. In precedenza aveva commesso un errore a 4.35 e le è costato carissimo visto che sarebbe bastato superare l’asticella al primo tentativo per accedere all’atto conclusivo. La nostra portacolori ha concluso al 16mo posto ...

Pubblicità

zazoomblog : Atletica Roberta Bruni: “Con il coltello tra i denti”. Andrea Dallavalle: “Risolti i problemi alla caviglia -… -

... Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi,Bruni nell'asta femminile e Gaia Sabbatini nei 1500 ... Dove vederli in tv Nove giorni all'insegna della grandea Eugene in Oregon dove dal 15 al 24 ...Tv e streaming I Mondiali dileggera sono trasmessi in diretta tv su Rai e Sky . Gratis e ... le vite parallele, gli amori segreti, il perché dei due comunicati diMercuri 4x100 Sabato ...Due e trenta. È questa la misura di qualificazione diretta fissata per il salto in alto, la prima gara con azzurri ai Mondiali di Eugene, nel tardo pomeriggio italiano di venerdì (alle 19.10), quando ...TV E STREAMING - La prima giornata dei Mondiali di Eugene, venerdì 15 luglio (e nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16), sarà trasmessa in tv e in streaming sui canali Rai e Sky con i seguent ...