Atletica | Francesco Fortunato | “La quindicesima posizione mi vuole bene! Bisogna continuare così | sono soddisfatto”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 luglio 2022) Sembra quasi una certezza ormai, un binomio ormai fisso che legae il quindicesimo posto: come alle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno, l’azzurro si è ripetuto nella notte italiana ai Mondiali didi Eugene 2022 nella 20 km di marcia conquistando per l’appunto lo stesso risultato. Il 27enne originario di Andria è stato autore di una buona seconda parte di gara, come confermato da lui stesso, che gli ha permesso di tagliare il traguardo in 1h22:50; fuori portata la zona medaglie, che ha visto protagonisti i due giapponesi Toshikazu Yamanishi e Koki Ikeda, rispettivamente oro e argento, e lo svedese Perseus Kalstrom (medaglia di bronzo). Ecco il commento dirilasciato al termine della gara ai microfoni della FIDAL: “Evidentemente questa ...