PianetaMilan : #Verratti: “Mi sento molto francese, un giorno chiederò la nazionalità” - jackieboy1908 : @buccinoalex Mi sento molto come Verratti quando disse 'nin sacce l'italiane, puzze sapè lu franges' Ad occhio semb… - calciotoday_it : La dichiarazione di #verratti rilasciata a Sportweek ha destato non poco stupore fra i tifosi. Voi cosa ne pensate… - Salvato95551627 : RT @sportmediaset: Psg, Verratti: 'Un giorno chiederò la nazionalità francese' #SportMediaset #MarcoVerratti #PSG - Andre_Costa95 : RT @sportmediaset: Psg, Verratti: 'Un giorno chiederò la nazionalità francese' #SportMediaset #MarcoVerratti #PSG -

Marco Verratti e la Francia: un rapporto indissolubile che dura da più di 10 anni. Il centrocampista del PSG ha dichiarato: "Anche per questo mi sento molto francese, pur restando italiano. Un giorno chiederò la nazionalità". "Da Manoppello ad una capitale come Parigi nell'età in cui si forma il carattere. A questo Paese devo tanto".