Vacanze Sicure, mancate revisioni e gomme lisce o danneggiate. Allarme per gli esodi estivi (Di venerdì 15 luglio 2022) È stata presentata, anche quest'anno, l'indagine "Vacanze Sicure" della Polstrada e Assogomma, che monitora lo stato di salute dei veicoli circolanti sulle strade italiane e che mai come in questa edizione, la diciassettesima, ha registrato dati così sconfortanti. Su circa 13.500 veicoli controllati, che complessivamente restituiscono un'età media dei veicoli tra i 9 e i 10 mesi, quindi giovanissima, si sono riscontrati sia problemi relativi ai pneumatici e danneggiamenti visibili, che mancate revisioni. Rispetto ai dati del 2011, infatti, se prima era un veicolo a mostrare non conformità dei pneumatici, oggi questi sono 3,5. Oggi, il 9% delle vetture controllate presenta gomme lisce, mentre il 5% ha un equipaggiamento non omogeneo, il che significa che monta pneumatici di marche ...

