Ue, in arrivo nuove sanzioni contro Mosca: verso lo stop all'oro dalla Russia (Di venerdì 15 luglio 2022) È il turno dell'oro. La Commissione europea e l'Alto commissario Josep Borrell hanno adottato la proposta di nuove misure contro Mosca, mirata a rafforzare il sesto pacchetto di sanzioni. Tra queste, c'è lo stop all'import della materia prima dalla Russia. La stretta dovrà essere ora approvata dal Consiglio europeo. L'intenzione era già emersa durante il G7 di fine giugno. «Al fine di intensificare ulteriormente le nostre misure economiche contro la Russia – si leggeva nel comunicato alla fine del summit in Germania – siamo determinati a ridurre le entrate della Russia, anche per quanto riguarda l'oro». La misura metterebbe in difficoltà il Paese in generale, che è il secondo produttore al mondo di oro e che indirizza ...

