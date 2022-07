Skriniar PSG, i parigini avvisano l’Inter: non ci saranno altre offerte (Di venerdì 15 luglio 2022) Il PSG ha puntato i piedi con l’Inter sull’affare Skriniar: i parigini non faranno altre offerte per lo slovacco Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in casa del PSG il vento sta cambiando. Campos non è infatti disposto ad accontentare i “capricci” dell’Inter, e ha fatto sapere agli intermediari al lavoro nell’affare Skriniar che la società non rilancerà ulteriormente, fissando il limite di spesa a 60 milioni. Non si esclude una chiusura a certe cifre, visto che i nerazzurri hanno bisogno di cedere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Il PSG ha puntato i piedi consull’affare: inon farannoper lo slovacco Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in casa del PSG il vento sta cambiando. Campos non è infatti disposto ad accontentare i “capricci” del, e ha fatto sapere agli intermediari al lavoro nell’affareche la società non rilancerà ulteriormente, fissando il limite di spesa a 60 milioni. Non si esclude una chiusura a certe cifre, visto che i nerazzurri hanno bisogno di cedere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

