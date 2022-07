Serie B... ig: Reggio svela i calendari. S'inizia con Spal-Reggina e Benevento-Cosenza. Derby all'8 (Di venerdì 15 luglio 2022) Il sole che cola a picco nel mare di Reggio rilasciando dei colori incantevoli. Il tramonta di un venerdì in riva allo Stretto coincide con l'alba di un nuovo campionato. Venti società pronte a darsi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 luglio 2022) Il sole che cola a picco nel mare dirilasciando dei colori incantevoli. Il tramonta di un venerdì in riva allo Stretto coincide con l'alba di un nuovo campionato. Venti società pronte a darsi...

Pubblicità

TuttoCagliari : LIVE TC - Nasce il calendario di Serie B: cerimonia da Reggio Calabria. Segui con noi la diretta! - sportli26181512 : Serie B, il calendario in diretta LIVE streaming dalle 20.30: Nasce stasera, nella suggestiva cornice del Lungomare… - psb_original : LIVE PSB - Tutto pronto a Reggio Calabria per la cerimonia dei calendari #SerieB - fisco24_info : Serie B al via il 12 agosto, si chiude il 19 maggio: Stasera a Reggio Calabria i calendari - infoitsport : Reggio Calabria, tutte le INFO sulla presentazione del calendario di serie B: stasera l’Arena sarà chiusa al pubbli… -