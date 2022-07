Scuole | Pasquariello e Serluca replicano alla Fioretti | “Impegno per la sicurezza è sotto gli occhi di tutti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento alle recenti dichiarazioni della consigliera Floriana, gli assessori Maria Carmela(Istruzione) e Mario(Lavori Pubblici) ritengono precisare quanto segue: “Le dichiarazioni della consiglierasono assolutamente strumentali e non tengono in alcun conto l’profuso dall’Amministrazione Mastella in meritodegli edifici scolastici. Ad oggi siamo in grado di avere una dettagliata anagrafe di ogni edificio scolastico comunale, cosa mai accaduta in passato. Per ognuno di essi siamo in possesso della verifica di vulnerabilità sismica e della susseguente progettazione per gli adeguamenti necessari. Progetti che sono stati e saranno candidati ad ogni bando nazionale o regionale ...