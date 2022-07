Scudetti contesi – Avv Mignogna | “Gravina tace … “

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 15 luglio 2022) L’avv. Gian Luca, promotore della rivendicazione per l’assegnazione dello Scudetto 1915 alla Lazio, è tornato alla carica … Lo fa attraverso un comunicato dalle pagine di Laziostory … COMUNICATO UFFICIALE Come molti sapranno il 24 maggio u.s., dalle colonne de “Il Corriere dello Sport”, il sottoscritto ha lanciato un ultimo appello alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella persona del Presidente Gabriele, affinché si determinasse a definire finalmente e ufficialmente, sulla base di tutte le risultanze storiche acquisite, l’assegnazione ex aequo a Lazio e Genoa del Campionato 1914/15. A tale appello non ha fatto seguito alcun tipo di riscontro, nè ufficiale nè ufficioso, sicché tale campionato e lo “Scudetto 1915” per ora continuano a rimanere in un limbo nebuloso che, ad avviso di chi scrive, non rende alcun onore al calcio ...