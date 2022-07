Schalke 04, che bordata di Toni Kroos. E c'entra Ed Sheeran... (Di venerdì 15 luglio 2022) Toni Kroos ha lasciato il Bayern ormai da anni ma la rivalità con lo Schalke 04 la sente ancora. Il centrocampista tedesco ha approfittato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022)ha lasciato il Bayern ormai da anni ma la rivalità con lo04 la sente ancora. Il centrocampista tedesco ha approfittato...

Pubblicità

Ga__ber : @GuitarZiggy @marifcinter Tutti occasionali :D nessuno che è diventato interista dopo Inter-Schalke... - Gio_Dusi : 4? Nuova puntata dell'audio-guida: parliamo dello Schalke 04, l'altra neopromossa della Bundesliga 2022/23, una squ… - Gio_Dusi : Un'altra aggiunta importante per lo Schalke, che continua la ricerca di occasioni low-cost che possano offrire gara… - tvoggi : PARI AD OCCHIALI TRA SALERNITANA E SCHALKE 04 Allo “Sportzentrum Worgl” finisce in parità la seconda amichevole pre… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La Salernitana resta un cantiere aperto ed, in attesa che venga definito l'organico, i granata saranno impegnati nella s… -