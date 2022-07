Sampdoria | Lanna | “Siamo tranquilli sul fronte societario Il mercato lo valutiamo col mister”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Marco, presidente della, ha parlato ai microfoni di ‘Primocanale’ dal ritiro di Ponte di Legno, facendo il punto della situazione sotto vari aspetti. Primo tra tutti quello, con l’ombra della cessione che aleggia sulla squadra ligure: “, vedremo cosa succederà. L’idea è quella di proseguire così fino a settembre. Noi facciamo il nostro, ma di questa parte si occupa Vidal”. Di conseguenza, untutt’altro che semplice per la dirigenza: “Faremo il punto con Osti e Faggiano per capire come procedono i lavori. Poi stiamo valutando un po’ di cose, anche con il. Dopo questa prima settimana di lavoro, lui avrà le idee più chiare. Ci sarà un confronto quotidiano per capire cosa fare per migliorare una squadra che ha già ...

Pubblicità

sportface2016 : #Sampdoria | Le parole del presidente #Lanna: 'Siamo tranquilli sul fronte societario. Il mercato lo valutiamo con… - clubdoria46 : #CessioneSampdoria, #Lanna resta: fino a settembre. Le parole #samp #sampdoria - SampNews24 : #Sampdoria, #Lanna: «Valutiamo un po’ di cose sul mercato. Cessione? Così fino a settembre» - SampNews24 : SN24 – #Sampdoria, finalmente #Lanna: il presidente è arrivato in ritiro – VIDEO - aleeremos : #Lanna ha raggiunto la #Sampdoria nel ritiro di Ponte di Legno ?? -

Commenta per primo Il presidente della, Marco, ha parlato dal ritiro della squadra ai microfoni di Primocanale: 'Era l'occasione giusta per venire. Panconi è arrivato, Romei arriverà stasera. Faremo il punto sulla ...Commenta per primo Oggi nel ritiro dellaè attesa gran parte del board dirigenziale. A Ponte di Legno arriveranno infatti il presidente Marco, accompagnato dall'avvocato Antonio Romei e dall'uomo dei conti Gianni Panconi. ...Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha parlato dal ritiro della squadra ai microfoni di Primocanale: "Era l'occasione giusta per venire. Panconi è arrivato, Romei arriverà stasera. Faremo il p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...