Putin non ha detto che svelerà il piano di Usa e Ue «per ridurre la popolazione» (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 9 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine contenente una foto del presidente russo Vladimir Putin e un testo. Si legge «Putin ha detto ieri che renderà pubblico il piano che USA e UE avevano preparato per ridurre la popolazione con elementi biochimici. Ha anche detto: “Non sarò io a dirlo”, ma gli scienziati che si nascondevano nell’Azovstal e che ora sono a Mosca». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale del Cremlino. Anche altri siti di fact-checking hanno verificato (qui e qui) che non esiste alcuna evidenza che Vladimir Putin abbia mai rilasciato una simile dichiarazione. Precisiamo che non esiste alcuna prova che ... Leggi su facta.news (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 9 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine contenente una foto del presidente russo Vladimire un testo. Si legge «haieri che renderà pubblico ilche USA e UE avevano preparato perlacon elementi biochimici. Ha anche: “Non sarò io a dirlo”, ma gli scienziati che si nascondevano nell’Azovstal e che ora sono a Mosca». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale del Cremlino. Anche altri siti di fact-checking hanno verificato (qui e qui) che non esiste alcuna evidenza che Vladimirabbia mai rilasciato una simile dichiarazione. Precisiamo che non esiste alcuna prova che ...

