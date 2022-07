Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati | tutto sulle nozze dei protagonisti di Cherry Season

Pubblicità

Elnazzz3 : RT @occhio_notizie: Ozge Gurel e Serkan Cayoglu di ''Cherry Season'' si sono sposati. Li ricordate nella soap turca??? #ozgegurel #serkanca… - occhio_notizie : Ozge Gurel e Serkan Cayoglu di ''Cherry Season'' si sono sposati. Li ricordate nella soap turca??? #ozgegurel… - Silvia_Fancy : RT @fashionsoaptv: ??Ozge Gurel e ??Serkan Cayoglu si sono sposati! La coppia ha detto 'sì'!?????? 'Ayaz' e 'Oyku' hanno trasformato il loro s… - fashionsoaptv : ??Ozge Gurel e ??Serkan Cayoglu si sono sposati! La coppia ha detto 'sì'!?????? 'Ayaz' e 'Oyku' hanno trasformato il l… - KritereCom : -

Blasting News Italia

Serkan Cayoglu esono ufficialmente marito e moglie! La coppia di attori turchi - diventata famosa in Italia grazie alla serie tv Cherry Season - La stagione del cuore trasmessa da Mediaset qualche estate ...Can Yaman è un nuovo trend su Twitter/ C'entra l'attriceIl Settimanale Vero ha però pubblicato le foto che segnano una nuova svolta in campo sentimentale per Can Yaman. Can è stato ... Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sposano: le nozze potrebbero essere celebrate in Italia Dopo essersi conosciuti sul set di Cherry Season ed essersi innamorati follemente, Ozge Gurel e Serkan Caygolu sono diventati moglie e marito. Si sono conosciuti e innamorati sul set di Cherry Season ...I due attori turchi, Ozge Gurel e Serkan Cayoglu che si sono conosciuti sul set di Cherry Season, sono diventati marito e moglie, si sono infatti sposati nella giornata del 14 luglio 2022. I due ci ...