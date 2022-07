Non è un paese per disabili: a Terracina sparite nella sabbia passerelle e speranze (Di venerdì 15 luglio 2022) Terracina. Ormai il mare è completamente precluso ai disabili da queste parti. A Terracina è diventato letteralmente impossibile andare in spiaggia per chi si trova su una sedia a rotelle. Accesso alle spiagge precluso ai disabili Le pedane, le sedie speciali, i camminamenti che prima venivano forniti dai lidi comunali sono completamente scomparsi. E nelle strutture balneari private chi non può camminare autonomamente è costretto a citofonare e a farsi prendere a spalla. “I problemi sono iniziati tre anni fa ed è andata sempre peggio. Quest’anno ci troviamo solo con delle discese che finiscono nella sabbia, da cui non si può proseguire”, racconta comprensibilmente sconfortata Francesca, la moglie di Marco, un 45enne romano, tetraplegico e bloccato su una carrozzina dal 2005 – il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022). Ormai il mare è completamente precluso aida queste parti. Aè diventato letteralmente impossibile andare in spiaggia per chi si trova su una sedia a rotelle. Accesso alle spiagge precluso aiLe pedane, le sedie speciali, i camminamenti che prima venivano forniti dai lidi comunali sono completamente scomparsi. E nelle strutture balneari private chi non può camminare autonomamente è costretto a citofonare e a farsi prendere a spalla. “I problemi sono iniziati tre anni fa ed è andata sempre peggio. Quest’anno ci troviamo solo con delle discese che finiscono, da cui non si può proseguire”, racconta comprensibilmente sconfortata Francesca, la moglie di Marco, un 45enne romano, tetraplegico e bloccato su una carrozzina dal 2005 – il ...

