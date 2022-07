Pubblicità

sportli26181512 : Nizza, avanzata offerta per Ilie: Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Nizza avrebbe avanzato un'offerta per Il… -

La Stampa

Il suo futuro, dopo aver declinato la proposta di rinnovodal Torino, sembra essere la Francia. Ilche già a dicembre aveva sondato la disponibilità della punta ha manifestato di nuovo ...... Portimonense (16), Sporting (19),(23), Tottenham (30) e Shakthar (6 agosto). Ci sarà Matic, ... La bomba di ieri, però, arriva dalla Spagna dove sono certi di una trattativatra la Roma ... Petizione di residenti e commercianti: “I pusher si sono presi via Nizza: più polizia nelle nostre strade” Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...