Nicola Pisu dopo l’addio alla tv adesso fa un lavoro comunissimo | il video

Un passato complicato e poi l'esperienza al Grande Fratello Vip, Nicola Pisu però subito dopo essere stato eliminato è tornato alla sua vita di tutti i giorni, al contrario di altri ex gieffini che hanno continuato a cavalcare l'ondata di popolarità regalata loro dal reality. Il figlio di Patrizia Mirigliani adesso fa un lavoro comunissimo e l'ha rivelato ieri sui social. Nel pomeriggio l'ex gieffino ha caricato un filmato su Instagram in cui appare intento a sistemare dei cavi. A quanto pare Nicola Pisu adesso lavora come elettricista per una ditta di costruzioni.

