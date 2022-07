Napoli, TMW: “Se salta Kim, ecco i probabili nomi” (Di venerdì 15 luglio 2022) Napoli TMW- Settimo giorno di ritiro per i partenopei, ieri vincenti per 10-0 contro l’Anaune, con grande prestazione di Kvicha Kvaratskhelia. Cristiano Giuntoli è a lavoro per trovare il sostituto adatto dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Ieri, in giornata il nome più vicino a sostituire il senegalese era Kim Min Jae, difensore del Fenerbahce. In serata, però, il Rennes ha deciso di attuare il pagamento della clausola rescissoria per il nord-coreano. Il Napoli, quindi sta virando per altri obbiettivi di mercato, interessano Akanji del BvB, ma la richiesta dei tedeschi è molto alta vicino ai 30 milioni. Si sta sondando anche il nome di Abdou Diallo, difensore in’uscita dal Psg, l’unica problematica è legata allo stipendo del giocatore che è vicino ai 6 milioni netti a stagione. Infine, rimangono più defilati nomi come ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)TMW- Settimo giorno di ritiro per i partenopei, ieri vincenti per 10-0 contro l’Anaune, con grande prestazione di Kvicha Kvaratskhelia. Cristiano Giuntoli è a lavoro per trovare il sostituto adatto dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Ieri, in giornata il nome più vicino a sostituire il senegalese era Kim Min Jae, difensore del Fenerbahce. In serata, però, il Rennes ha deciso di attuare il pagamento della clausola rescissoria per il nord-coreano. Il, quindi sta virando per altri obbiettivi di mercato, interessano Akanji del BvB, ma la richiesta dei tedeschi è molto alta vicino ai 30 milioni. Si sta sondando anche il nome di Abdou Diallo, difensore in’uscita dal Psg, l’unica problematica è legata allo stipendo del giocatore che è vicino ai 6 milioni netti a stagione. Infine, rimangono più defilaticome ...

Pubblicità

infoitsport : Napoli, TMW: “Se salta Kim, ecco i probabili nomi” - serie_a24 : #Napoli, TMW: “Se salta Kim, ecco i probabili nomi” - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Napoli, Kvaratskhelia si presenta: 'Mi serve tempo per ambientarmi. Il mio modello è CR7' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Napoli, Kvaratskhelia si presenta: 'Mi serve tempo per ambientarmi. Il mio modello è CR7' - Rioda7__ : RT @tuttonapoli: Il Napoli sta sparigliando per Dybala! Le ultimissime di Bucchioni per Tmw -