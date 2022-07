Napoli, ambulanza bloccata dai “tavolini selvaggi” nei vicoli (VIDEO) (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’autoambulanza è rimasta intrappolata nei vicoli, esattamente all’ incrocio tra Vico Tofa e Vico Lungo Gelso, quest’ultimo diventato un’area pedonale per richiesta dei ristoratori, proprio a causa della presenza di sedie e tavolini lungo la carreggiata. A denunciare l’episodio, su segnalazione di un residente, è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Il turismo va certo incentivato e gli imprenditori vanno tutelati, creando delle zone dedicate interamente alla ristorazione ma deve esserci regolamentazione. Combattiamo da anni il fenomeno dei tavolini selvaggi che, assieme a quello del parcheggio selvaggio e dei paletti abusivi, rappresenta una grave problematica della zona. I mezzi di soccorso non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un’autoè rimasta intrappolata nei, esattamente all’ incrocio tra Vico Tofa e Vico Lungo Gelso, quest’ultimo diventato un’area pedonale per richiesta dei ristoratori, proprio a causa della presenza di sedie elungo la carreggiata. A denunciare l’episodio, su segnalazione di un residente, è il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Il turismo va certo incentivato e gli imprenditori vanno tutelati, creando delle zone dedicate interamente alla ristorazione ma deve esserci regolamentazione. Combattiamo da anni il fenomeno deiche, assieme a quello del parcheggioo e dei paletti abusivi, rappresenta una grave problematica della zona. I mezzi di soccorso non ...

