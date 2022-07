Nancy Brilli: ecco il bellissimo figlio e cosa fa! (Di venerdì 15 luglio 2022) Nancy Brilli, ecco il bellissimo figlio e cosa fa: ecco chi è Francesco, il figlio della nota e amata attrice romana. Nancy Brilli è sicuramente tra le attrici italiane più apprezzate degli ultimi trent’anni; romana classe ’64, nella sua carriera dagli esordio negli anni ’80 fino ai giorni nostri, ha raggiunto tantissimi traguardi. Conoscete il figlio della celebre attrice? eccolo (foto: Nancy Brilli).Quanto alla vita privata, ha avuto due matrimoni prima con Luca Manfredi, poi con Massimo Ghini; è proprio dalla sua prima relazione che è nato suo figlio Francesco. Lo conoscete? ecco chi è e ... Leggi su formatonews (Di venerdì 15 luglio 2022)ilfa:chi è Francesco, ildella nota e amata attrice romana.è sicuramente tra le attrici italiane più apprezzate degli ultimi trent’anni; romana classe ’64, nella sua carriera dagli esordio negli anni ’80 fino ai giorni nostri, ha raggiunto tantissimi traguardi. Conoscete ildella celebre attrice?lo (foto:).Quanto alla vita privata, ha avuto due matrimoni prima con Luca Manfredi, poi con Massimo Ghini; è proprio dalla sua prima relazione che è nato suoFrancesco. Lo conoscete?chi è e ...

Pubblicità

espressione24 : Svelata al Museo “Mostra di Leonardo' di Roma la nuova regina della #GiostraCavallerescadiSulmona: l’attrice Nancy… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Nancy Brilli in bikini: 'Basta farci stupidi problemi con il fisico' - dorinileonardo : Beh, cara Nancy, ci credo che lanci un messaggio di 'body positiviy'... - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Nancy Brilli in bikini: 'Basta farci stupidi problemi con il fisico' - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Nancy Brilli in bikini: 'Basta farci stupidi problemi con il fisico' -