"Musica in Comune", al via la terza edizione della suggestiva rassegna estiva

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Maria Capua Vetere (Ce) – La Musica torna protagonista nel cortile di Palazzo Lucarelli per accompagnare le serate estive sammaritane. Dopo gli ottimi riscontri di pubblico dei due anni precedenti, la rassegna giunge alla sua terza edizione con una proposta artistica che garantisce i soliti standard di qualità ai quali ci ha abituato. Palazzo Lucarelli aprirà anche di sera le porte ai cittadini per condividere momenti di arte e cultura in un cortile che trasmette atmosfere suggestive coniugate ad un'ottima acustica in grado di esaltare ulteriormente la bravura degli artisti coinvolti. "Musica in Comune – hanno dichiarato il Sindaco Mirra e l'assessore Ferriero – è una rassegna alla quale ci lega un profondo affetto; nata nel 2020, come ...

