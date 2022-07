L’Eredità delle Donne: guerra, pace e potere al centro del festival sull’empowerment (Di venerdì 15 luglio 2022) “Queens & Peace” è il titolo e filo conduttore della quinta edizione de “L’Eredità delle Donne“, il festival sull’empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini, in programma dal 21 al 23 ottobre a Firenze e on line su www.ereditadelleDonne.eu. “L’Eredità delle Donne” è la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici Donne, a confronto con i grandi temi della contemporaneità. Ogni anno scienziate, economiste, scrittrici, artiste, leader, ambientaliste, attiviste, politiche ed imprenditrici si incontrano e si confrontano. In meno di cinque anni “L’Eredità delle Donne” è diventata la ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 15 luglio 2022) “Queens & Peace” è il titolo e filo conduttore della quinta edizione de ““, ile sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini, in programma dal 21 al 23 ottobre a Firenze e on line su www.eredita.eu. “” è la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici, a confronto con i grandi temi della contemporaneità. Ogni anno scienziate, economiste, scrittrici, artiste, leader, ambientaliste, attiviste, politiche ed imprenditrici si incontrano e si confrontano. In meno di cinque anni “” è diventata la ...

Luce_news : L’Eredità delle Donne: guerra, pace e potere al centro del festival sull’empowerment - globalistIT : - venti4ore : Firenze, torna l’Eredità delle Donne di Serena Dandini - FabrizioSigolo : RT @CristinaMolendi: Vorrei anche dire a molti che a #Conte delle sorti dell’Italia non frega nulla. La sua è una guerra a #DiMaio per rive… - venti4ore : L’Eredità delle Donne, dal 21 al 23 ottobre a Firenze e on line Guerra, pace e potere al centro… -