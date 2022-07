La dieta del riso fa davvero dimagrire?

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 15 luglio 2022) Sono diffuse diverse teorie sul, ma rimane sempre un dubbio: questo alimento fa? Ecco quali sono i fondamenti di verità. Partiamo dal presupposto che ilè un cereale e che presenta tantissime proprietà utili all’organismo in determinate circostante. Sappiamo bene che ad esempio, è un ottimo astringente in caso di disturbi intestinali, oltre che essere un perfetto alleato per problemi renali grazie alle sue proprietà diuretiche. Varietà di rsiso (Foto Pexels.com)Rimane comunque, uno degli alimenti più utilizzati in tutto il mondo, per la sua adattabilità a diverse ricette e per una diffusa credenza che il“fa bene”. Si moltiplicano sempre più diete che prevedono la sostituzione della pasta con il, perché si è fatta sempre più ...