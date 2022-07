Ivana Trump | svelate le cause della morte improvvisa

(Di venerdì 15 luglio 2022) É venuta a mancare ieri, a soli 73 anni,, ex moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donalded ex moglie di Rossano Rubicondi. Lae Rubicondi hanno partecipato entrambi in passato all’Isola dei Famosi. Lui è morto appena qualche mese fa, a poco più di cinquant’anni, per un tumore, e pare chenon si fosse mai ripresa dal dolore per la sua. Anche se non erano più marito e moglie, infatti, l’imprenditrice e Rubicondi erano ancora molto legati, e lei gli è stata vicino fino alla sua. Solo in mattinata sono stateledel decesso:è morta a causa di un infarto, non di un tumore come si ipotizzava quando è stata diramata la notizia. Dello ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - rep_roma : Rossano Rubicondi, l'amore romano di Ivana Trump scomparso prima di lei [aggiornamento delle 11:57] - SanMarino_RTV : #IvanaTrump ci lascia a 73 anni dopo un attacco cardiaco -

si è spenta improvvisamente a 73 anni, il 14 luglio 2022. È stata trovata priva di vita nel suo appartamento di New York, riversa in fondo alle scale e le cause della morte sono ancora ...Prevale l'ipotesi dell'infartoè morta a New York a 73 anni, dopo aver cenato in un ristorante italiano nell'Upper East Side, il quartiere di Manhattan dove abitava. Del locale, a un solo ...L’ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, purtroppo è morta a soli 73 anni. Poche ore prima era in un ristorante. Ivana Trump è deceduta per un malore, probabilmente un arresto ...Ivana Trump si è spenta il 14 luglio 2022 all'età di 73 anni nella sua casa di New York in seguito a un arresto cardiaco. A commentare la triste notizia è stato anche Donald Trump, ex marito della ...