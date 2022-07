Intanto nel mondo (Di venerdì 15 luglio 2022) Almeno ventitré vittime civili in un bombardamento russo nella città ucraina di Vinnycja, un iraniano condannato all’ergastolo in Svezia per le esecuzioni di massa del 1988, si dimette il presidente srilanchese Gotabaya Rajapaksa. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Almeno ventitré vittime civili in un bombardamento russo nella città ucraina di Vinnycja, un iraniano condannato all’ergastolo in Svezia per le esecuzioni di massa del 1988, si dimette il presidente srilanchese Gotabaya Rajapaksa. Leggi

