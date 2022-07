Governo, avvio prundente per Piazza Affari Ftse Mib +0,12% (Di venerdì 15 luglio 2022) avvio in lieve rialzo per Piazza Affari. Il giorno dopo le dimissioni del premier Mario Draghi, l'Ftse Mib guadagna lo 0,12%, a 20.579 punti. In rialzo lo spread Btp - Bund a 227 punti base e un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022)in lieve rialzo per. Il giorno dopo le dimissioni del premier Mario Draghi, l'Mib guadagna lo 0,12%, a 20.579 punti. In rialzo lo spread Btp - Bund a 227 punti base e un ...

