Giulia Pauselli parla della sua gravidanza dopo le critiche faccio fatica a mostrarmi

(Di venerdì 15 luglio 2022) La ballerina professionista di Amiciha fatto sapere di essere in un momento complicatoche non le permette di prendere lealla leggera, è all’ottavo mese di. Manca pochissimo alla nascita del suo primo bimbo che avrà insieme al suo compagno, anche lui ballerino, Marcello Sacchetta. A un solo

Pubblicità

infoitcultura : Giulia Pauselli sulla gravidanza: 'Dopo le critiche faccio fatica a mostrarmi' - infoitcultura : Giulia Pauselli, perché non voleva più mostrarsi: “Le persone guardano con pietà” - infoitcultura : Giulia Pauselli e lo sfogo all’ottavo mese di gravidanza - infoitcultura : Giulia Pauselli e la gravidanza: ‘Gli sguardi delle persone fanno male’ - infoitcultura : Giulia Pauselli spiazza i fan, non poteva farlo più: lo sfogo social -

Il Sussidiario.net

Grandi attese per. La ballerina di Amici è all'ottavo mese di gravidanza , aspetta il primo figlio dal ballerino Marcello Sacchetta. Su Instagram ,ha parlato del periodo che sta attraversando, ...è incinta, e tra meno di due mesi, lei e Marcello Sacchetta diventeranno genitori. Si tratta dell'emozione più bella che una donna possa provare, eppureè spesso vittima di ... Marcello Sacchetta 'tradisce' Mediaset con Rai/ Il nuovo ruolo dopo l'addio ad Amici Grandi attese per Giulia Pauselli. La ballerina di Amici è all'ottavo mese di gravidanza, aspetta il primo figlio dal ballerino Marcello Sacchetta. Su Instagram, Giulia ha parlato ...Giulia Pausell parla della sua gravidanza che spesso viene messa sotto la gogna degli haters. Si difende e poi si scusa con i follower per lo sfogo ma risente molto delle critiche.