Game of Thrones, protagonista della serie diventa mamma per la seconda volta: svelato il sesso del bebè (Di venerdì 15 luglio 2022) Un’amatissima protagonista di Game Of Thrones e un famoso cantante della band Jonas Brothers sono diventati genitori bis. Stiamo parlando ovviamente di Sophie Turner e del marito Joe Jonas. I due fanno coppia fissa ormai da parecchi anni e nel 2019, in totale segretezza, hanno deciso di convolare a nozze. L’anno successivo, nel Luglio del 2020, precisamente il 22 Luglio, hanno avuto la loro prima bambina di nome Willa. A distanza di due anni da quel momento, i due hanno deciso di allargare la famiglia concependo il secondo bebè. La lieta notizie però non era stata data dai diretti interessati ma era stato il portale Whoopse.it ad immortalare la coppia durante una passeggiata in California, mano nella mano. Nelle immagini erano ben visibili le dolci forme di Sophie che era già ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 luglio 2022) Un’amatissimadiOfe un famoso cantanteband Jonas Brothers sonoti genitori bis. Stiamo parlando ovviamente di Sophie Turner e del marito Joe Jonas. I due fanno coppia fissa ormai da parecchi anni e nel 2019, in totale segretezza, hanno deciso di convolare a nozze. L’anno successivo, nel Luglio del 2020, precisamente il 22 Luglio, hanno avuto la loro prima bambina di nome Willa. A distanza di due anni da quel momento, i due hanno deciso di allargare la famiglia concependo il secondo. La lieta notizie però non era stata data dai diretti interessati ma era stato il portale Whoopse.it ad immortalare la coppia durante una passeggiata in California, mano nella mano. Nelle immagini erano ben visibili le dolci forme di Sophie che era già ...

